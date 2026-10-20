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Një e treta e amerikanëve mendojnë se qeveria duhet të përpiqet për herë të dytë të dënojë me vdekje një kriminel të dënuar nëse një përpjekje e parë për ekzekutim dështon, sipas një sondazhi të Reuters/Ipsos të kryer pas një injeksioni vdekjeprurës të dështuar për të dytën herë në Tennessee.
Sondazhi katër-ditor, i përfunduar të hënën, tregoi se 39% e të anketuarve mendonin se qeveria duhet t'u lejojë të dënuarve të vuajnë burgim të përjetshëm pas një ekzekutimi të dështuar, ndërsa 26% nuk ishin të sigurt se cila ishte një qasje më e mirë, transmeton Klankosova.tv.
Sondazhi mbarëkombëtar zbuloi mbështetje publike të pakicave për përpjekjen e re për të ekzekutuar të burgosurit që mbijetojnë përpjekjet e ekzekutimit, një pyetje me të cilën përballet Tennessee tani pasi Christa Pike, 50 vjeç, i mbijetoi dy përpjekjeve të injeksionit vdekjeprurës muajin e kaluar në Nashville.
Vrasësja e dënuar u dërgua në një spital pa ndjenja pas tentativës së ekzekutimit, në gjendje kritike dhe me lëndime të rënda në krah pasi dy shiringa dështuan ta vrisnin atë, duke shënuar injeksionin e dytë vdekjeprurës të dështuar të Tennessee këtë vit. Ajo nuk e rifitoi vetëdijen deri pesë ditë më vonë.
Çfarë duhet të ndodhë pas një përpjekjeje të dështuar për ekzekutim?
Shumica e vendeve në botë, së bashku me 23 shtete amerikane, e kanë hequr dënimin me vdekje. Ato shtete amerikane që ende e aplikojnë atë kanë pasur vështirësi në vitet e fundit për të siguruar ilaçe për ekzekutim, dhe disa kanë marrë në konsideratë metoda të tjera, duke përfshirë skuadrat e pushkatimit.
Një shumicë e vogël e amerikanëve - 55% - vazhdojnë të mbështesin dënimin me vdekje për njerëzit e dënuar për krimet më të rënda, nga 63% që thanë në një sondazh të Reuters/Ipsos në vitin 2017 se e mbështesnin të njëjtën.
Rreth 31% e të anketuarve në sondazhin e fundit thanë se e kundërshtonin dënimin me vdekje, ndërsa 13% ose nuk e dinin ose nuk iu përgjigjën pyetjes.
Çështja ka marrë një rëndësi të re ndërsa gjykatat shqyrtojnë nëse shtetet mund të bëjnë një përpjekje të dytë ekzekutimi pas një përpjekjeje të dështuar.
Gjykata Supreme e ShBA-së kohët e fundit lejoi një shtet të vazhdojë me caktimin e një date të dytë ekzekutimi pas një përpjekjeje të dështuar. Kenneth Smith, i dënuar për një vrasje me pagesë në vitin 1988, i mbijetoi një udhëtimi në dhomën e ekzekutimit të Alabamës në vitin 2022 pasi zyrtarët e burgut dështuan të vendosnin linja intravenoze. Por Alabama ia doli mbanë në përpjekjen e dytë në vitin 2024 me një metodë të re mbytjeje.
Amerikanët dhe dënimi me vdekje
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, së fundmi ka hedhur si mundësi transmetimin e drejtpërdrejtë, për herë të parë, të një ekzekutimi në ShBA. Bëhet fjalë për ekzekutimin me pushkatim të planifikuar të Nidal Hasan, ish-majorit të ushtrisë amerikane, i cili vrau 13 persona në bazën ushtarake Fort Hood, në Teksas.
Rreth 46% e amerikanëve, përfshirë 29% të demokratëve dhe 71% të republikanëve, u shprehën se ekzekutimi i Hasanit me skuadër pushkatimi do të ishte i përshtatshëm.
Megjithatë, 71% e të anketuarve – përfshirë shumicën si të demokratëve, ashtu edhe të republikanëve – deklaruan se shfaqja e ekzekutimeve për publikun, përmes televizionit ose internetit, është e papërshtatshme.
Sondazhi Reuters/Ipsos u zhvillua në internet në shkallë kombëtare, duke mbledhur përgjigje nga 1,679 të rritur në ShBA. Marzha e gabimit ishte 2 pikë përqindjeje. /Klankosova.tv