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Edicioni i radhës i emisionit “Sol” nis sot në Klan Kosova.
Nën moderimin e Diellza Dakës, nga ora 12:20, do të mund të ndiqni tema të ndryshme, intervista ekskluzive dhe rrëfime që sjellin në vëmendje histori e zhvillime nga më të ndryshmet.
Në mesin e temave të sotme janë:
Kur viktimat bëhen fajtore në sytë e publikut (Rasti i Adi Hilës)
Kapitulli i ri i Lelës: Ndarja dhe ribashkimi me Leon
Intervista ekskluzive e Alba Pollozhanit
Nga ëndrra e futbollit te lufta për liri – Rrëfimi i Arsim Jasharit
A po bëhemi shoqëri që gjykon më shumë sesa ndihmon?
“Sol”, sot nga ora 12:20, në Klan Kosova.
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