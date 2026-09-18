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Analisti politik, Argjend Softolli, në emisionin “Kosova Today” deklaroi se protesta gjithëpopullore që u mbajt sot në Prishtinë, sipas tij, ishte e jashtëzakonshme.
Megjithatë, sipas tij, protesta u pretendua të shtrihej sikur nuk ishte masive, transmeton Klankosova.tv.
“Normalisht që protesta ishte masive, ishte e jashtëzakonshme dhe shumë emocionale. Ishte jashtëzakonisht e bukur, pjesëmarrje masive e njerëzve. Ajo që po më pengon jashtëzakonisht shumë është ideja e disa gazetarë që pretendojnë ta shtrijnë që protesta nuk ishte masive”, tha Softolli.
Protesta në Prishtinë u organizua nga OVL UÇK, si shenjë kundërshtimi ndaj dënimeve të ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale.