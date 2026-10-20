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Një përballje me ritëm të lartë dhe plot tension ka përfunduar në barazim 2-2, e shënjuar nga gola të shpejtë dhe inkuadrimi i sulmuesit kosovar, Vedat Muriqi.
Vendasit e nisën ndeshjen furishëm duke krijuar epërsi të dyfishtë me anë të Oguz Aydin (4') dhe Mason Greenëood (11'), raporton Klankosova.tv.
Mysafirët reaguan menjëherë duke ngushtuar shifrat me Lukas Provod (15').
Pjesa e dytë solli barazimin e mysafirëve për 2-2, si dhe rritje të tensionit në fushë e në pankinë, me ndëshkime me kartonë për Skriniar, Noëak, Yuksek dhe trajnerin Trpisovsky.
Në minutën e 63-të, hapësirë në sulm mori edhe Vedat Muriqi, i cili hyri në lojë si zëvendësues i Romelu Lukakut, duke ndihmuar ekipin deri në vërshëllimën e fundit të takimit.