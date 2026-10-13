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Skuadra nga Azerbejxhani, Sabah ka shkruar histori duke arritur fitoren e parë në Champions League.
Ata mposhtën Slavia Pragën me rezultat 2-0, duke u bërë kështu klubi i dytë pas Qarabagut që fitojnë në garën më të madhe të futbollit evropian.
"Viktimë", ra Sllavia Praga, e cila u mposht me rezultat 2:0.
Sabah bëhet klubi i dytë pas Qarabagut që fitojnë në garën më të madhe të futbollit evropian.
Golat u shënuan nga Kaheem Parris dhe Joy-Lance Mickels.
Sabah, momentalisht ngjitet në vend të 17-të dhe kanë tashmë 3 pikë, ndërsa Slavia Praga e 32-ta me asnjë.