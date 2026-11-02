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Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka deklaruar se angazhimi për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e kancerit të gjirit duhet të vazhdojë gjatë gjithë vitit dhe të mos kufizohet vetëm në muajin tetor.
Këto komente Vitia i bëri në tryezën e diskutimit “Përtej Tetorit Rozë - Së bashku për shëndetin”, ku foli për planet e veprimit për skriningun e kancerit të gjirit dhe rëndësinë e diagnostikimit të hershëm.
Ai bëri të ditur se gjatë vitit të kaluar, 53.4 për qind e grave janë diagnostikuar me kancer të gjirit në stadin e parë dhe të dytë, ndërsa sipas informacioneve nga institucionet shëndetësore, kjo përqindje pritet të jetë edhe më e lartë gjatë këtij viti, transmeton Klankosova.tv.
“Sot po i përmbyllim aktivitetet e muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, me synimin që vëmendja dhe angazhimi i përbashkët të vazhdojnë pa ndërprerë. Kemi planet e veprimit për skriningun e kancerit të gjirit, plan i cili ka filluar të implementohet. E kemi cekur disa herë, në vitin e kaluar 53.4 për qind e grave janë diagnostikuar në stadin e parë dhe të dytë të kancerit të gjirit. Sipas informacioneve të institucioneve shëndetësore deri më tani, kjo përqindje pritet të jetë edhe më e lartë në vitin që po përmbyllet”, ka deklaruar Vitia.
Ministri theksoi se synimi i institucioneve shëndetësore është që kjo përqindje të rritet edhe më shumë, përmes diagnostikimit të hershëm dhe krijimit të mundësive për kontrolle në të gjithë territorin e Kosovës.
“Synimi ynë është që kjo përqindje të rritet akoma, sepse zbulimi i hershëm është mënyra më e mirë, më pak traumatike dhe më e lirë për mposhtjen e kësaj sëmundjeje. Kjo nënkupton ofrimin e diagnostikimit në gjithë territorin e Kosovës, me pajisje dhe mundësi për secilën paciente”, ka theksuar ai./Klankosova.tv