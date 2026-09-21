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Sonte në emisionin “Krejt Kapak” të Klan Kosovës u prezantua historia e një prej projekteve më të veçanta të prodhimit “Skënderbeg 40”, një mjet lundrues i ndërtuar në Shqipëri nga profesionistë shqiptarë.
Pas disa vitesh pune dhe rreth 10 muajsh proces prodhimi për mjetin e parë, “Skënderbeg 40” tashmë është në ujërat shqiptare.
Emri “Skënderbeg 40” është zgjedhur si simbol i identitetit shqiptar dhe i fuqisë.
Dizajni është zhvilluar në bashkëpunim me një inxhinier italian, ndërsa pjesa tjetër e procesit të prodhimit kryhet nga kompani dhe punëtorë shqiptarë.
Në reportazh u tregua edhe procesi i ndërtimit, nga krijimi i kallëpit dhe përdorimi i materialeve të posaçme për mjetet detare, deri te përforcimi i strukturës, montimi dhe përfundimi i skafit.
Për më tepër ndiqni emisionin e plotë: