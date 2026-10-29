Lajmet e fundit
Një person është dërguar pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Skenderaj, të mërkurën në mbrëmje.
Sipas raportit 24-orësh të policisë, rasti është raportuar më 28 tetor, rreth orës 22:40, në rrugën “Fazli Grajqevci” në Skenderaj.
"Është raportuar se viktima mashkull kosovar, me auto-ambulancë ishte sjellë në QKMF Skenderaj pa shenja jete, vdekjen e të cilit e ka konstatuar mjeku. Njësitë relevante të policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin", theksohet në raport, transmeton Klankosova.tv.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Rasti është iniciuar si “Hetim mbi vdekjen”.