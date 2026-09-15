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Në Sheshin “Adem Jashari” në Skenderaj janë mbledhur sonte një numër i madh qytetarësh, në pritje të vendimit që pritet të merret nesër ndaj krerëve të UÇK-së në Hagë.
Lexues të Klan Kosova kanë dërguar pamje nga vendi i ngjarjes, ku shihet prania e qytetarëve në shesh.
Në mesin e pamjeve shihet edhe “Ora e Pritjes”, simbol që shënon pritjen për vendimin e nesërm.
Tubimi në Skenderaj vjen në prag të vendimit për ish-krerët e UÇK-së, ndaj të cilëve po zhvillohet procesi gjyqësor në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë./Klankosova.tv