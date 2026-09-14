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Në Skenderaj po pritet me emocione të forta vendimi i Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Qytetarët e kësaj komune shprehen optimistë se ish-krerët e UÇK-së do të kthehen në Kosovë dhe se procesi gjyqësor do të përfundojë me vërtetimin e pafajësisë së tyre.
Agron Kajtazi, nga Këshilli Drejtues i OVL-UÇK-së në komunën e Skenderajt, në një lidhje direkte në “Edicionin Special” të Klan Kosovës, tha se këto janë momente emocionale dhe kulminante për familjarët, bashkëluftëtarët dhe qytetarët.
“Janë momente emocionale, kulminante, duke pritur këtë verdikt të këtij procesi të tejzgjatur. Jemi optimistë që do të zbardhet e vërteta dhe do të dalim triumfues, sepse lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka qenë e pastër si loti. Prandaj, besojmë në drejtësi, besojmë në të vërtetën dhe besojmë në lirinë e tyre”, tha Kajtazi.
Ai theksoi se vendimin do ta presin së bashku me bashkëluftëtarët, duke shprehur bindjen se drejtësia do të vihet në vend.
“Vendimin do ta presim bashkë me shokët e luftës”, u shpreh Kajtazi./Klankosova.tv