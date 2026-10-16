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Në Komunën e Skenderajt sot do të organizohen aktivitete përkujtimore dhe ceremonia e varrimit të mbetjeve mortore të heroit Idriz Rrecaj, në nderim të jetës, veprës dhe kontributit të tij për atdheun.
Aktivitetet do të zhvillohen sipas këtij orari:
12:00 - Akademi përkujtimore, në Shtëpinë e Kulturës “Hasan Prishtina” në Skenderaj.
13:00-15:00 - Homazhe pranë arkivolit, në Palestrën Sportive “Ilaz Kodra” në Skenderaj.
16:00 - Ceremonia e varrimit, në Varrezat e Dëshmorëve në Marinë.
Idriz Rrecaj ishte një nga viktimat nga "Grupi i Intelektualëve", eshtrat e të cilëve u gjendën së fundmi në varrezën masive në Zubin Potok. / Klankosova.tv