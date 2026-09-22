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Një rast i vdekjes është raportuar në Skenderaj, ndërsa Policia e Kosovës ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti është raportuar më 21 shtator 2026, rreth orës 10:00. Bëhet e ditur se trupi i pajetë i një personi mashkull, shtetas i Kosovës, me vendim të prokurorit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Policia ka njoftuar se rasti mbetet në procedurë hetimore dhe se po vazhdon puna për sqarimin e rrethanave të vdekjes.