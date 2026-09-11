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Kryetari i OVL-UÇK-së në Skenderaj, Emin Lati, ka thënë se mobilizimi në këtë komunë është i madh në prag të tubimit të nesërm në Prishtinë.
Sipas tij, nga Skenderaj do të ketë autobusë nga të gjitha bashkësitë lokale, ndërsa shumë qytetarë pritet të udhëtojnë edhe me vetura private.
“Të gjitha bashkësitë lokale do të kenë nga një autobus. Shumë do të vijnë edhe me vetura. I bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që të marrin pjesë në këtë protestë madhështore", tha ai në emisionin "Fol me Arin" në Klan Kosova
Lati shprehu bindjen se ish-krerët e UÇK-së do të dalin të pafajshëm dhe se më 16 shtator pritet festë.
“Jemi të sigurt se drejtësia do të mbizotërojë. Kismet, nesër jemi aty të gjithë. Uroj që Hashim Thaçi dhe të tjerët të dalin triumfues dhe të festojmë së bashku", tha Lati.