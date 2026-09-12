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“Negroci ju pret”, ky është mbishkrimi në hyrje të fshatit nga ku vjen zëdhënësi i UÇK-së që ndodhet në Hagë.
Oda që hapi dyert pa hezitim qe e Sefer Krasniqit, bashkëfshatarit të Jakup Krasniqit.
Ai e kujton Krasniqin shumë përpara se emri i tij të lidhej me luftën, politikën apo Hagën.
Këtij, thotë se ia pati hatrin gjithmonë. Madje, Krasniqi dikur kishte llogaritur diçka në të.
Kurse në rrugët e Drenasit e Skenderajt, atmosfera qe e madhe.
Këta u mobilizuan nga një sërë fshatrash që t’i dalin në krah çlirimtarëve.
E kujtojnë edhe ditën kur ish-luftëtarët u nisën për në Hagë.
Në Burojë, simbol i fshatit prej vitesh mbetet shtëpia e ish-presidentit Thaçi.
Brenda saj mungon i zoti i shtëpisë. E jashtë saj, të lirë e presin kushërinjtë.
Nikoqir për ekipin e Klanit ishte një i afërm i ish-presidentit Hashim Thaçi.
Pa hezitim, ai ndau kujtimet e tij. Dhe në krye të rrëfimit kishte një dëshirë krejt personale.
Nga prijësi i delegacionit të Kosovës, tha se krejt kanë veç kujtime të bukura, ndonëse nganjëherë thotë se ishte pak nervoz.
Njëherë e foli me të edhe vendimin e madh në Rambuje.
Ai e pret kthimin e tij me padurim, duke besuar në pafajësinë e krejt djemve të UÇK-së që ndodhen prapa grilave në Hagë.