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Autoritetet amerikane po shqyrtojnë nëse Jensen Huang, drejtuesi i kompanisë teknologjike Nvidia, mund të jetë shënjestruar nga një operacion i dyshuar i inteligjencës kineze.
Sipas raportimeve, biznesmenja Alice Huang, me të cilën Jensen Huang pranoi se kishte pasur një lidhje jashtëmartesore, dyshohet se kishte lidhje me shërbimet kineze të inteligjencës. Ajo ka qenë drejtuese në kompaninë Megaspeed, një nga blerësit e mëdhenj të pajisjeve të Nvidia-s.
Shqetësimet amerikane lidhen me mundësinë që përmes kësaj marrëdhënieje të jenë siguruar informacione për planet teknologjike të Nvidia-s, zhvillimin e çipave të avancuar, klientët dhe diskutimet e kompanisë me zyrtarët amerikanë për kufizimet e eksporteve drejt Kinës.
Kompania Nvidia ka nisur një hetim të pavarur, duke deklaruar se deri më tani nuk ka arsye të besojë se sekretet e saj apo siguria kombëtare amerikane janë komprometuar.
Ndërkohë, ligjvënësit amerikanë kanë kërkuar shpjegime nga Jensen Huang, ndërsa presidenti Donald Trump ka konfirmuar se FBI-ja po shqyrton çështjen.
Kina i ka mohuar akuzat për spiunazh, duke i cilësuar ato si të pabazuara./Klankosova.tv