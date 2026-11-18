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Udhëheqja e Nvidia sinjalizoi se nuk do të pranonin asnjë mospajtim në planin e tyre për të gjetur një drejtues të ri, duke hedhur poshtë një fushatë "Mbështet Jensen" nga aleatët e drejtorit të larguar Jensen Huang, edhe pse Wall Street Journal raportoi se një rregullator po hetonte Nvidian.
Një përpjekje në rritje për të rikthyer Huang e kishte komplikuar kërkimin, dhe Huang tha të martën se do të ishte "i nderuar" të kthehej nëse bordi e konsideronte më të mirën.
Kryetari Harvey Jones hapi një telefonatë me investitorët pasi publikoi fitime të forta tremujore dhe një objektiv agresiv për tremujorin aktual, duke thënë se Huang u largua vullnetarisht dhe nuk do të kthehej.
Telefonata konferencë e Nvidia-s kulmon një javë të jashtëzakonshme zbulimesh rreth marrëdhënieve të Jensen Huang, përfshirë një me biznesmenen kineze Alice Huang. Agjencitë e inteligjencës amerikane po përpiqen të përcaktojnë shkallën e lidhjeve të saj me Ministrinë e Sigurisë Shtetërore të Kinës dhe çfarë informacioni mund t'i ketë kaluar Pekinit, sipas dy personave të njohur me çështjen, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Kriza ka përfshirë Uashingtonin, me ligjvënës nga të dyja partitë dhe zyrtarë të caktuar të administratës që argumentojnë për një qasje më të fuqishme me Kinën, duke përfshirë një goditje ndaj eksporteve të çipave të përparuara të inteligjencës artificiale. Huang, një aleat i Presidentit të SHBA-së Donald Trump, mbështeti rritjen e eksporteve. Ligjvënësit planifikojnë ta pyesin Huang në lidhje me marrëdhëniet dhe ndërveprimet e tij në Uashington.
Komisioni i Letrave me Vlerë i SHBA-së po hetonte Nvidia-n, raportoi Wall Street Journal, duke cituar njerëz të njohur me çështjen. Shtrirja e plotë e hetimit nuk ishte menjëherë e qartë, por përfshinte nëse zbulimet e kompanisë mashtruan investitorët, tha Journal. Kompania nuk iu përgjigj menjëherë një emaili që kërkonte komente në lidhje me hetimin. SEC nuk pranoi të komentonte.
Ish-CEO ka marrë mbështetje nga njerëz që kërkojnë kthimin e tij, duke përfshirë punonjës, investitorë, Elon Musk dhe drejtues të tjerë të teknologjisë, së bashku me Trump.