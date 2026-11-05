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Gjatë humbjes që Napoli pësoi përballë Portos në kuadër të UEFA Champions League, është regjistruar një moment tensioni i lartë mes dy yjeve të skuadrës, Kevin De Bruyne dhe Lorenzo Lucca. Mesfushori belg ka kritikuar hapur shokun e tij të skuadrës në fushë për shkak të pakënaqësive me lojën.
Kjo kritikë nuk është pritur mirë nga sulmuesi italian, i cili ka reaguar menjëherë me tone të ashpra. Lucca i është kthyer belgut me fjalët "Pse po flet?", teksa debati ka degraduar më tej me disa sharje radhazi në drejtim të De Bruyne.
Ky shpërthim nervash brenda kampit napolitan dëshmon për një atmosferë të rënduar pas rezultatit negativ në Evropë, ndërsa mbetet të shihet se si do të menaxhohet kjo situatë nga stafi teknik përpara ndeshjes së radhës në Serie A kundër Lazio.