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Një administratore e një shtëpie kujdesi në Angli është dënuar pasi përvetësoi 3,278.58 paund, të cilat duhej t’i ktheheshin familjes së një banori të ndjerë.
Hollie Ralph, 33 vjeçe, e cila punonte në Cavell Park Care Home në Maidstone, kishte përgjegjësi për rimbursimet dhe pagesat. Në vend që shumën t’ia kthente familjes së të ndjerit, ajo e transferoi atë në llogarinë bankare të një familjari, shkruan Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Sipas prokurorisë, ngjarja ndodhi më 10 qershor 2024. Ralph e pranoi fajin për mashtrim përmes paraqitjes së rreme në gjykatë.
Paratë, sipas mbrojtjes, u përdorën për të shlyer borxhin e kartës së kreditit. Avokatja e saj tha se Ralph kishte abuzuar me pozitën e saj, por se veprimi ishte jashtë karakterit të saj dhe se ajo nuk kishte pasur dënime të mëparshme.
Pas zbulimit të mashtrimit, Ralph humbi vendin e punës. Ndërkohë, shtëpia e kujdesit e kishte kompensuar familjen e të ndjerit, ndërsa shuma e përvetësuar vazhdon t’i detyrohet biznesit.
Gjykata e konsideroi veprën serioze për shkak të shkeljes së besimit, duke thënë se ajo e kishte kaluar pragun për një dënim me burg. Megjithatë, për shkak se nuk kishte precedentë penalë, gjykata vendosi një dënim prej 24 javësh burgim, të pezulluar për 18 muaj.