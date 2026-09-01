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Skandali rreth të ashtuquajturës “Lista e Coesfeldit” po merr përmasa të reja në Gjermani.
Gjatë shqyrtimit të të dhënave për rreth 6,800 migrantë në North Rhine-Westphalia, të cilët janë të detyruar të largohen nga vendi, autoritetet kanë identifikuar të paktën 12 mijë procedime hetimore, raporton “FOCUS online”.
Sipas të dhënave të siguruara nga qarqet e sigurisë, Zyra Shtetërore e Policisë Kriminale (LKA) ka filtruar nga sistemi policor VIVA të paktën 12 mijë procedime në kuadër të krahasimit të të dhënave për migrantët nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Iraku.
Në total, rreth 2,100 persona figurojnë në dosjet hetimore.
Procedimet përfshijnë 11 vepra penale kundër jetës, si dhe raste të shumta të lidhura me drogën, mashtrime, vjedhje me thyerje, vjedhje në grup, vjedhje në dyqane, vjedhje xhepash, grabitje dhe lëndime të rënda trupore.
Ndarja e saktë e rasteve pritet të bëhet e ditur më vonë. Po ashtu, ende nuk është e qartë se sa prej këtyre procedimeve kanë përfunduar me dënime.
Si nisi skandali?
Rasti lidhet me të ashtuquajturën “Lista e Coesfeldit”, e cila u bë publike pas zbulimeve të “FOCUS online”.
Pas këtyre raportimeve, ministrja e Refugjatëve në North Rhine-Westphalia, Verena Schaffer, i kishte kërkuar ministrit të Brendshëm të landit, Herbert Reul, që të kryhej një kontroll në nivel të gjithë landit për rreth 6,800 persona nga Iraku dhe Ballkani Perëndimor, të cilët ishin të detyruar të largoheshin nga Gjermania.
Në nëntor të vitit 2024, Zyra Qendrore për Regjistrimin e të Huajve (ZAB) në Unna u kishte dërguar zyrave të tjera të migracionit lista me më shumë se 5,000 shtetas irakianë që ishin të detyruar të largoheshin nga vendi.
Qëllimi ishte sigurimi i dokumenteve zëvendësuese të pasaportës, në mënyrë që të mund të realizoheshin dëbimet e këtyre migrantëve me qëndrim të toleruar.
Një veprim të ngjashëm kishte ndërmarrë edhe ZAB Coesfeld, e cila është përgjegjëse për azilkërkuesit e refuzuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën.
Ajo u kishte dërguar zyrave të tjera në Gjermani tabela në “Excel” me emrat e personave, përfshirë edhe zyrtarët në Këln.
Në listë ishin 471 persona nga Kosova dhe vendet e rajonit
Në Këln kishte mbërritur një listë nga Coesfeld me 471 persona nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia.
Lista shoqërohej me ofertën për sigurimin e dokumenteve të largimit për këta persona, në mënyrë që ata të mund të ktheheshin në vendet e tyre të origjinës.
Sipas raportimit, ideja kishte ardhur nga Ministria e Refugjatëve dhe synonte rritjen e numrit në rënie të dëbimeve përmes fluturimeve charter të përbashkëta drejt vendeve të origjinës.
Megjithatë, sipas autoriteteve të Këlnit, për shkak të një problemi në komunikim, nuk kishte pasur një përgjigje qendrore nga Zyra e Emigracionit në Këln. Përgjigjja kishte ardhur vetëm nga departamenti që merrej me programin e së drejtës së qëndrimit.
Ky departament e kishte refuzuar ofertën.
Arsyetimi ishte se dokumentet zëvendësuese të pasaportës nuk do të nevojiteshin, pasi personat në fjalë do të integroheshin përmes këshilltarëve socialë.
Në këtë proces ishin përfshirë Caritas për qytetin e Këlnit, Diakonisches Werk Koln, Region gGmbH, Këshilli i Refugjatëve të Këlnit dhe Rom e.V.
Më vonë u bë e ditur se 218 persona nga “Lista e Coesfeldit” ishin pjesë e programit të së drejtës së qëndrimit në Këln.
Policia kishte identifikuar qindra vepra penale
Fillimisht, policia e Këlnit kishte analizuar listën për periudhën nga vjeshta e vitit 2024 deri në atë moment, përmes sistemit VIVA.
Nga kjo analizë ishin identifikuar 152 persona të dyshuar, me pothuajse 570 vepra penale të dyshuara.
Por një vlerësim i ri i kryer nga LKA, të cilin e ka siguruar “FOCUS online”, e paraqet situatën si shumë më serioze.
Ky vlerësim ka shqyrtuar periudhën 2016-2026.
Në një dokument prej 21 faqesh, analistët kanë renditur pothuajse 1,600 vepra penale të lidhura me më shumë se 160 të pandehur që figurojnë në “Listën e Coesfeldit”.
Në listë përfshihen vepra të ndryshme, nga vjedhjet e xhepave dhe vjedhjet e tjera kundër pasurisë, deri te përdhunimi i një personi të paaftë për të kundërshtuar, abuzimi seksual me fëmijë, sulmet seksuale, rezistenca ndaj zyrtarëve të zbatimit të ligjit dhe mashtrimet.
Po ashtu përmenden falsifikimi, marrja e mallrave të vjedhura në mënyrë të organizuar në lidhje me automjete, vjedhja e automjeteve, shkeljet e ligjit për armët, zhvatja me grabitje, si dhe trafikimi i heroinës dhe crack-ut në Neumarkt të Këlnit.
Sipas raportimit, disa klane kishin grumbulluar rreth 150 regjistrime penale, ndërsa disa persona të konsideruar si autorë të përsëritur të veprave penale ishin regjistruar më shumë se 60 herë.
Në listë janë përfshirë edhe shkelje më të lehta, si udhëtimi pa biletë apo hyrja e paautorizuar në prona.
Familja me nëntë anëtarë dhe dhjetëra raste penale
Në listën e vlerësimit figuron edhe Marko M. – emër i ndryshuar – së bashku me familjen e tij prej nëntë anëtarësh.
Sipas raportimit, shtetasi boshnjak ka nëntë dënime të mëparshme.
Edhe bashkëshortja e tij ishte dënuar për vjedhje në dyqan në vitin 2019.
Njëra prej vajzave të tij, në moshën 12-vjeçare, ishte dyshuar për vjedhje të rëndë më 26 prill 2026.
Djali i tij, i cili tani është 20 vjeç, kishte tërhequr vëmendjen e autoriteteve pesë vjet më parë për një vjedhje me thyerje.
Një tjetër vajzë ishte kapur nga policia në vitin 2017, e dyshuar për vjedhje në një dyqan në Neusser Strase, ndërsa edhe motra e saj më e vogël ishte kapur për vjedhje në dyqan.
Qyteti i pagoi familjes 7,250 euro përfitime
Sipas raportimit, për një kohë të gjatë qyteti i Këlnit i kishte paguar familjes me qëndrim të toleruar 7,250 euro në përfitime për azilkërkuesit.
Në vitin 2022, Marko M. dhe familjarët e tij u lejuan të përfshiheshin në programin e së drejtës së qëndrimit.
Më vonë, tre nga fëmijët u mbështetën nga qendra e punësimit. Në total, në këtë mënyrë nga arka e shtetit u paguan rreth 7,500 euro.
Në maj, Marko M. u dënua sërish me një vit burgim me kusht për mashtrim.
Pak para kësaj, qyteti e kishte përjashtuar atë nga programi i së drejtës së qëndrimit për shkak të dënimeve të shumta.
Vetëm pesë persona nga lista janë larguar
Rasti ngre edhe pyetjen se sa persona të dyshuar për vepra penale nga “Lista e Coesfeldit” kanë qenë pjesë e programit të së drejtës së qëndrimit që nga vjeshta e vitit 2024.
Zyra për media e qytetit të Këlnit nuk ka mundur të japë një përgjigje përfundimtare.
“Aktualisht po zhvillohet një krahasim i të dhënave me listën policore të gjetjeve, ndaj numri i saktë ende nuk mund të bëhet i ditur”, ka thënë një zëdhënëse.
Sipas saj, ende po shqyrtohet edhe procedura për pranimin dhe përjashtimin nga programi i së drejtës së qëndrimit.
Në rregullat e programit duhet të përfshihen vetëm persona që nuk kanë kryer vepra penale dhe që janë të gatshëm të punojnë.
Zëdhënësja e qytetit ka deklaruar se autoritetet e sigurisë dhe gjykatat vazhdimisht i transmetojnë Zyrës së Emigracionit të Këlnit të dhëna lidhur me të huajt në territorin e saj.
Kjo do të thotë se Zyra e Emigracionit në Këln është në dijeni për veprat penale apo rastet e dyshuara.
Megjithatë, pavarësisht kësaj, deri tani vetëm pesë persona nga “Lista e Coesfeldit” janë larguar nga vendi. /Klankosova.tv