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Një histori e pazakontë ka tronditur futbollin e kategorive të ulëta në Angli.
Gainsborough Trinity, klub që garon në divizionin e shtatë, ka denoncuar një rast të çuditshëm impersonifikimi.
Një person i panjohur ka kontaktuar disa futbollistë të futbollit amator duke u paraqitur si Russ Wilcox, trajneri i klubit. Mashtruesi u ka propozuar lojtarëve transferime, madje edhe oferta konkrete për paga, duke përdorur emrin e trajnerit.
Klubi ka reaguar menjëherë dhe e ka raportuar rastin te Northern Premier League dhe Football Association. Drejtuesit kanë bërë të qartë se as Wilcox dhe as klubi nuk kanë pasur asnjë lidhje me këto kontakte.
Administratori Matt Boles e ka cilësuar sjelljen “absolutisht të papranueshme”, ndërsa i ka dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë mashtruesit: “Mjaft. Ndalo së shtiri si trajneri ynë dhe sinqerisht, gjej një jetë”./Klankosova.tv