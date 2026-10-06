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FIFA po përballet me akuza të reja për mënyrën se si trajtoi një rast që lidhet me portierin e DR Kongos, Lionel Mpasi.
Sipas New York Times dhe Le Monde, dokumente të brendshme të FIFA-s sugjerojnë se dokumentacioni për ndryshimin e shtetësisë sportive të Mpasit, i cili më parë kishte luajtur për grupmoshat e Francës, nuk ishte i plotë.
FIFA raportohet se shqyrtoi mundësinë e ndëshkimit të Kongos, madje edhe përjashtimin nga play-off-i, por në fund nuk mori masa.
Rasti ka ngritur pikëpyetje edhe për marrëdhëniet mes presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, dhe drejtuesve të federatës kongoleze. DR Kongo më pas siguroi kualifikimin në Botërorin e këtij viti, ndërsa Mpasi luajti në të gjitha ndeshjet deri në eliminimin nga Anglia. /Klankosova.tv