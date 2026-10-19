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Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Shqipërisë ka përditësuar të dhënat për personat e lënduar gjatë protestave në Tiranë, duke bërë me dije se gjatë ditës së diel, 18 tetor, në Spitalin Universitar të Traumës kanë marrë ndihmë mjekësore 31 persona, ndërsa 5 të tjerë janë paraqitur në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.
Sipas njoftimit të Ministrisë, nga 31 personat që morën shërbim në Spitalin e Traumës, 21 ishin efektivë policie, 5 protestues, 4 kalimtarë dhe 1 përfaqësuese e medias, e cila është shtruar në spital, shkruan Top Channel, transmeton Klankosova.tv.
Aktualisht, në Spitalin Universitar të Traumës ndodhen ende 2 protestues, të cilët po kryejnë ekzaminime dhe konsulta mjekësore.
Ministria bën me dije se nga 13 tetori e në vijim, numri i personave të shtruar në spital dhe që vijojnë të marrin mjekim ka arritur në 14. Prej tyre, 5 janë efektivë policie, 4 protestues, 4 kalimtarë dhe 1 përfaqësuese e medias. Sipas njoftimit, gjendja shëndetësore e të shtruarve është e mirë.
Ndërkohë, në QSUT, gjatë ditës së djeshme janë paraqitur 5 persona të lënduar, prej të cilëve 2 efektivë policie dhe 3 protestues. Të dhënat janë bërë publike nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në përditësimin e datës 19 tetor 2026, ora 11:30.