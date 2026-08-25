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Sindikata e Re e Korporatës Energjetike të Kosovës e ka anuluar protestën e paraparë për të mërkurën.
Kjo sindikatë, ka protestuar gjatë së martës, derisa vazhdimin e ketij veprimi sindikal e kishin paralajmëruar edhe për ditët në vazhdim.
Mirëpo, në një njoftim për media, kjo sindikatë ka bërë të ditur se kontributin e saj do ta vazhdojë në kuadër të Task-Forcës, që do të krijohet lidhur me situatën në KEK, pas vdekjes së disa punëtorëve.
Një vendim të tillë, sipas sindikatës, e kanë marrë me vlerësimin se në këtë moment kërkohet përgjegjësi dhe maturi.
“Pas takimeve të djeshme me Menaxhmentin dhe Bordin e KEK-ut, Sindikata e Re ka marrë vendim që të kontribuojë në Task-Forcë, për të mirën e punëtorëve dhe KEK-ut. Ky angazhim është një dëshmi se Sindikata e Re është e gatshme të marrë përgjegjësi, të bashkëpunojë dhe të kontribuojë për të mirën e përgjithshme të punëtorëve. Mesazhi që dhamë sot në protestën në Prishtinë ishte i qartë. Besojmë se serioziteti dhe sinqeriteti i Sindikatës së Re në mbrojtje të punëtorëve është kuptuar nga të gjithë. Kryesia ka vendosur që në javët që vijnë të mbajë takime me kryesitë e tri divizioneve.”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv