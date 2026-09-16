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Në shenjë solidariteti me çlirimtarët e Kosovës dhe në prag të vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë, në minaret e xhamive në Kosovë është vendosur flamuri i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Kështu ka bërë të ditur nga Bashkësia Islame e Kosovës, e cila ka njoftuar se vendosja e flamurit është bërë me vendim të Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk kërkojmë mëshirë, por drejtësi!”, thuhet në njoftimin e Bashkësisë Islame të Kosovës.
Në fund të mesazhit, BIK-u ka theksuar se UÇK-ja mbetet “përherë simbol i lirisë së Kosovës”.