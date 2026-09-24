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Endrit Thaçi, Altin Krasniqi dhe Klestor Veseli, djemtë e ish-krerëve të UÇK-së, kanë vizituar sot familjen e heroit Afrim Bunjaku, në trevjetorin e rënies së tij në Banjskë.
Pas vizitës, djemtë e çlirimtarëve janë përcjellë me fjalë emocionuese nga një familjar i Afrim Bunjakut. Ai u tha se, kur i sheh ata, i duket sikur po sheh vetë ish-krerët e UÇK-së.
“Kur po ju shohim juve, po na doket sikur po i shohim ata. Na vjen me kajtë, për Kadrinë, për baçin Jakupin, për krejt. Për Hashimin na jena krenarë, për kontributin që ata e kanë dhënë dhe po e japin hala. Na keni nderu”, u shpreh ai, transmeton Klankosova.tv.