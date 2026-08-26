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Një ngjarje e rëndë ka tronditur Prizrenin, ku një burrë 81-vjeçar dyshohet se ka mbytur bashkëshorten e tij 80-vjeçare.
Për rastin ka reaguar Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK), i cili ka shprehur shqetësim të thellë, duke theksuar se brenda pak ditësh dy gra janë vrarë nga partnerët e tyre në shtëpitë e tyre.
“Gratë po vazhdojnë të vriten në hapësirat ku duhet të jenë më të sigurta”, thuhet në reagimin e RrGK-së në Facebook.
RrGK ka vlerësuar se dhuna ndaj grave nuk duhet të trajtohet si çështje private apo si “rast familjar”, por kërkon reagim të fuqishëm institucional, transmeton Klankosova.tv.
“Dhuna ndaj grave nuk është çështje private dhe as një varg “rastesh familjare”. Ajo është dhunë e rrënjosur në pabarazinë gjinore dhe kërkon përgjigje të fuqishme institucionale. Jeta e grave nuk mund të mbrohet vetëm pasi të humbet”.
Organizata u ka bërë thirrje institucioneve që të ndërmarrin hapa konkretë, urgjentë dhe të koordinuar për parandalimin e dhunës ndaj grave, mbrojtjen e viktimave dhe garantimin e sigurisë së tyre.
“Hetimet duhet të jenë të plota, të pavarura dhe të shpejta, ndërsa përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi para drejtësisë. RrGK do ta përcjellë me vëmendje rastin dhe zhvillimet institucionale lidhur me të. Nëse jeni viktimë e dhunës me bazë gjinore, ose njihni dikë që përjeton dhunë, RrGK ofron këshillim ligjor falas në numrin 048 105 800”, thuhet në reagim, transmeton Klankosova.tv.