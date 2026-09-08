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Ish-banorja e BBVK-së, Aurora Rrusta sot feston ditën e lindjes.
Në këtë ditë kaq të veçantë, te familja e saj shkoi i fejuari, Kushtrim Kelani për të ia kërkuar dorën, transmeton Klankosova.tv.
Përpos që një ditë më parë ai i propozoi martesë, sot këngëtari pati edhe një urim të veçantë për partneren e tij.
“Ditëlindje e veçantë, se kjo datë më nuk është veç festa jote. Njëkohësisht të uroj jetë të mbushur lumturi e dashuri, e premtoj se do të kujdesem fort për të dyja. Të dua pafund!”, ka shkruar ai.