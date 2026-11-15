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Zgjimi në mëngjes nuk duhet të jetë gjithmonë i vështirë. Sipas ekspertëve të shëndetit, disa zakone të thjeshta mund të na ndihmojnë ta nisim ditën me humor më të mirë, energji dhe pozitivitet.
Një gjumë i mirë prej 7 deri në 9 orësh është hapi i parë drejt një mëngjesi më të këndshëm. Po ashtu, rekomandohet të zgjohemi çdo ditë afërsisht në të njëjtën orë, të hapim perdet për të lejuar dritën natyrale të hyjë në dhomë dhe të shmangim shtyrjen e alarmit.
Një tjetër sekret është lëvizja, disa minuta ecje, ushtrime të lehta apo shtrirje mund të na ndihmojnë të ndihemi më të gjallë. Edhe një mëngjes i shëndetshëm, muzika e preferuar dhe disa minuta për veten mund të ndikojnë pozitivisht në humor./Klankosova.tv