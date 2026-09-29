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Termi ekuilibër midis punës dhe jetës është tani gjerësisht i njohur, por vetë koncepti u shfaq vetëm në fund të viteve 1970 dhe u popullarizua gjatë viteve 1980.
U prezantua nga brezi i “boomers” dhe paraardhësit e tyre rreth gjysmë shekulli më parë, gjë që bie ndesh me përshtypjen se Gjenerata Z ishte e para që e vendosi jetën e tyre private përkrah karrierës së tyre.
Në realitet, çdo brez kishte qasjen e vet ndaj kësaj sfide, nga Gjenerata X deri te brezi i mijëvjeçarëve, shkruan YourTango, transmeton Klankosova.tv.
Boomers: Ndarje e rreptë e punës dhe familjes
Për brezin e “boomer”, balancimi i punës dhe prindërimit nënkuptonte vendosjen e nevojave të të tjerëve para nevojave të tyre. Ata e shihnin punën si një përgjegjësi parësore të cilës i përkushtoheshin plotësisht, madje edhe në rrethana kaotike familjare. Pritej që ata të zgjidhnin problemet pa humbur punën.
Kjo nuk do të thoshte se familja nuk ishte e rëndësishme për ta. Përkundrazi, shumë besonin se roli i një prindi të mirë ishte të siguronte të gjitha nevojat materiale dhe të përdorte në mënyrë cilësore kohën e tyre së bashku. Ekuilibri u arrit duke iu përkushtuar plotësisht familjeve të tyre pas orarit të punës, pasi bashkimi i dy botëve nuk ishte një opsion realist në atë kohë.
Gjenerata X: Përballim Pragmatik
Gjenerata X u rrit në një epokë kur të dy prindërit punonin dhe fleksibiliteti në punë ishte minimal. Koncepte si puna nga shtëpia ose një javë pune e reduktuar ishin praktikisht të panjohura, kështu që qasja e tyre ndaj ekuilibrit ishte e kufizuar në menaxhimin e rrethanave të dhëna.
Fëmijëria e tyre u shënua nga një pavarësi më e madhe - ata shkonin në shkollë ose luanin jashtë pa mbikëqyrje të vazhdueshme, ndërsa prindërit e tyre përpiqeshin të balanconin oraret e punës dhe detyrimet familjare. Si prindër, Gjenerata X përpiqen të jenë më të pranishëm në jetën e fëmijëve të tyre, por pranojnë se procesi shpesh është i çrregullt.
Ata u përpoqën të kompensonin mungesën e një performance shkollore për shkak të punës duke iu përkushtuar plotësisht fundjavës. Qëllimi nuk ishte të ishin prindër të organizuar në mënyrë të përsosur, por të bënin më të mirën që mundeshin në rrethanat e dhëna.
Milenialët: Në kërkim të fleksibilitetit
Milenialët janë brezi që e vuri në pikëpyetje të parën domosdoshmërinë e disponueshmërisë së vazhdueshme në punë, veçanërisht në kontekstin e prindërimit. Puna nga shtëpia dhe mundësia e ndërprerjes së ditës së punës për detyrime familjare janë bërë mjete praktike për ta për të balancuar karrierën dhe jetën e tyre private.
Megjithatë, një qasje e tillë krijon gjithashtu shumë presion. Dëshira për të qenë të suksesshëm në punë dhe prindër jashtëzakonisht të angazhuar në të njëjtën kohë çon në një lloj të ri lodhjeje. Duke marrë kontrollin e orarit të tyre, ata përpiqen të sigurohen që pjesa më e mirë e ditës të mos i përkasë ekskluzivisht punëdhënësit dhe që fëmijët të mos marrin vetëm mbetjet e kohës dhe energjisë së tyre.
Gjenerata Z: Kufijtë e qartë janë një përparësi
Për Gjeneratën Z, ekuilibri punë-jetë bazohet në vendosjen e kufijve të fortë. Kur është koha për familjen, ata largohen nga puna pa asnjë pickim ndërgjegjeje dhe i përmbahen asaj. Ata fillojnë nga pozicioni se nuk janë të gatshëm të sakrifikojnë mirëqenien personale për një punë ku e dinë se janë të zëvendësueshëm, transmeton Klankosova.tv.
Ata i kushtojnë rëndësi të barabartë pranisë fizike dhe pranisë emocionale. Kjo do të thotë që fëmijët marrin vëmendjen e tyre të plotë, pavarësisht nga angazhimet e punës. Ata besojnë se një afat i humbur ose një prezantim i vonuar nuk mund të jetë më i rëndësishëm se momentet kyçe në rritjen e fëmijëve të tyre.