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Dhimbja e kokës është një shqetësim i shpeshtë që mund të shkaktohet nga stresi, mungesa e gjumit, dehidratimi apo mosngrënia e rregullt. Megjithatë, disa hapa të thjeshtë në kushte shtëpie mund të ndihmojnë në lehtësimin e saj.
Sipas rekomandimeve të ekspertëve shëndetësorë nga Mayo Clinic dhe NHS, këto janë disa mënyra që mund të ndihmojnë:
Pini ujë: Mungesa e lëngjeve mund ta përkeqësojë dhimbjen e kokës, prandaj rekomandohet hidratimi i rregullt.
Pushoni në një ambient të qetë: Një dhomë e errët dhe pa zhurmë mund të ndihmojë, veçanërisht gjatë migrenës.
Vendosni kompresa të ftohta: Një leckë e ftohtë ose një pako akulli e mbështjellë me peshqir, e vendosur në ballë, mund të lehtësojë dhimbjen.
Bëni dush të ngrohtë: Nxehtësia mund të ndihmojë në relaksimin e muskujve të tendosur të qafës dhe kokës.
Mos i anashkaloni vaktet: Ushqyerja e rregullt ndihmon në shmangien e disa faktorëve që mund të nxisin dhimbjen.
Largohuni për pak nga ekranet: Drita dhe lodhja e syve mund ta përkeqësojnë shqetësimin te disa persona.
Relaksohuni: Frymëmarrja e kontrolluar dhe teknikat e relaksimit mund të ndihmojnë në menaxhimin e stresit.
Këto metoda nuk funksionojnë njësoj për të gjithë dhe nuk e zëvendësojnë trajtimin mjekësor./Klankosova.tv