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Energjia e ulët në fillim të pasdites është një fenomen natyror dhe pjesë e ritmit të trupit që prek pothuajse të gjithë. Niveli i vigjilencës ndryshon natyrshëm gjatë gjithë ditës nën ndikimin e orës sonë të brendshme, dhe rënia më e theksuar ndodh menjëherë pas drekës.
Megjithatë, disa ndryshime të thjeshta në zakone mund ta lehtësojnë këtë ndjesi. Martha Santiago, një infermiere e specializuar në mjekësinë familjare, shpjegoi disa metoda për t'u zgjuar për portalin Real Simple.
Çamçakëz dhe ujë i ftohtë
Një metodë është përtypja e çamçakëzit. "Çamçakëzi rrit pak rrahjet e zemrës dhe stimulon aktivitetin në pjesët e trurit përgjegjëse për vigjilencën", thotë Santiago. Ajo vëren se studimet kanë konfirmuar se njerëzit ndihen më vigjilentë gjatë përtypjes, dhe disa arrijnë reagime më të shpejta në testet e vëmendjes, transmeton Klankosova.tv.
Efekti është i butë dhe jetëshkurtër, kështu që rekomandohet çamçakëzi pa sheqer. Larja me ujë të ftohtë gjithashtu ofron një freskim të shpejtë. "I ftohti i papritur stimulon nervat në fytyrë dhe sjell një shpërthim të shkurtër vigjilence", shpjegon Santiago.
Dhomë e ajrosur dhe drita
Një dhomë e ngrohtë dhe e mbushur nxit përgjumjen, por një temperaturë shumë e ulët nuk është e mirë, pasi shqetësimi është shpërqendrues. Santiago rekomandon një temperaturë midis 20 dhe 22 gradëve. Nëse nuk mund ta rregulloni ngrohjen, hapni një dritare, hiqni një shtresë rrobash ose përdorni një ventilator të vogël. Të qenit pranë një dritareje gjithashtu ndihmon.
"Drita e ndritshme është një nga sinjalet më të forta për trurin për të qëndruar zgjuar, dhe drita e jashtme është shumë më e fortë se drita e brendshme, edhe kur është me re", thotë Santiago. Drita e ditës, shton ai, gjithashtu ndihmon në sinkronizimin e orës biologjike të trupit, gjë që mund të përmirësojë cilësinë e gjumit.
Lëvizni pas vakteve
Qëndrimi ulur për një kohë të gjatë pas drekës mund të kontribuojë në ndryshime të papritura në nivelet e sheqerit në gjak. "Një shëtitje pas një vakti ndihmon muskujt të përdorin glukozën nga ushqimi, gjë që zvogëlon rritjen e sheqerit dhe rënien e energjisë që zakonisht vjen pas saj", thotë Santiago. Disa minuta ecje të lehta nëpër zyrë ose lart shkallëve janë të mjaftueshme. Në hapësira më të vogla, ulja në këmbë ose ecja në vend mund të jetë një alternativë.
Muzikë me ritëm të shpejtë
Muzika me ritëm të shpejtë mund të rrisë energjinë tuaj dhe të përmirësojë humorin tuaj, dhe ekspertët e kanë lidhur atë me një performancë më të mirë në detyra të caktuara. Megjithatë, Santiago vëren se këngët me vokale mund të ndërhyjnë në përqendrim gjatë leximit dhe shkrimit. Për aktivitete të tilla, ajo rekomandon muzikë instrumentale, ndërsa këngët me një ritëm të gjallë janë të përshtatshme për detyrat rutinë.