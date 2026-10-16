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Njëri prej protestuese të mbi 130 ditëve në Shqipëri, Mateo Yskollari, në emisionin “Kosova Today” foli rreth protestës së 13 tetorit.
Sipas tij, protesta e studentëve erdhi si pasojë e problemeve dhe kundërshtimit të tyre me sistemin politik, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk mund të themi që kjo protestë është e orkestruar nga opozita, padyshim kur në sheshin e saj jehon thirrja ‘Berisha në burg’”, u shpreh ai në Klan Kosova.
Këto protesta janë përshkallëzuar, duke u përdorur dhuna fizike dhe vandalizmi i objekteve.
Ndërkohë Yskollari theksoi se jo të gjithë studentët janë pro dhunës dhe shkatërrimit të bizneseve.