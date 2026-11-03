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Hakerët që vodhën një rekord prej 6.3 miliardë dollarësh nga Binance përdorën intervista të rreme pune dhe një mjet të brendshëm të kompromentuar të inteligjencës artificiale, ka zbuluar firma, transmeton Klankosova.tv
Gjetjet fillestare të publikuara nga kompania, e cila operon bursën më të madhe të kriptovalutave në botë, thanë se hakerët morën qasjen në sistemet e saj përmes një "fushate të sofistikuar dhe shumëfazore".
Ata theksuan se përdorën një sërë teknikash të tilla si shkarkimet e softuerëve dashakeq për të kompromentuar kompjuterët e inxhinierëve të Binance dhe për të fituar kontroll mbi mjetet për të zbrazur portofolin e saj me miliarda dollarë kriptovaluta.
Binance e quajti atë një "incident serioz dhe shumë të sofistikuar sigurie" dhe kërkoi falje, duke thënë se "kjo nuk duhej të kishte ndodhur".
"Ne kërkojmë ndjesë për shqetësimin, ndërprerjen dhe pasigurinë që u shkaktoi përdoruesve tanë, partnerëve dhe industrisë në përgjithësi", thanë ata.
Sipas BBC, kompania shtoi se kishte ndërmarrë një sërë hapash pas incidentit, duke përfshirë bashkëpunimin me zbatimin e ligjit për të gjurmuar dhe ngrirë asetet e prekura.
Sulmi rekord prej 6.3 miliardë dollarësh mendohet të jetë hakimi më i madh i kriptovalutave deri më sot. /Klankosova.tv