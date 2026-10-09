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Një banjë e nxehtë në fund të ditës nuk është vetëm një mënyrë e shkëlqyer për t'u çlodhur.
Hulumtime të reja tregojnë se 30 minuta të kaluara në ujë të nxehtë mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në enët e gjakut, dhe disa nga efektet ishin më të theksuara sesa pas ushtrimeve të moderuara.
Një studim i botuar në European Journal of Applied Physiology zbuloi se një banjë e nxehtë shkaktoi një rënie më të madhe të presionit të gjakut tek pjesëmarrësit sesa 30 minuta çiklizëm me intensitet të moderuar, transmeton Klankosova.tv.
Është e rëndësishme të theksohet se ky është një studim i vogël, dhe studiuesit nuk sugjerojnë që banjat e nxehta të zëvendësojnë ushtrimet. Megjithatë, për njerëzit që nuk mund të ushtrohen për arsye shëndetësore ose të tjera, banjat e nxehta dhe format e tjera të të ashtuquajturës terapi pasive të nxehtësisë mund të kenë disa përfitime për shëndetin e enëve të gjakut.
Një alternativë e mundshme për ata që nuk mund të ushtrojnë
Studiuesit, të udhëhequr nga fiziologia Kristanti Wigati nga Universiteti i Australisë Perëndimore, shpjegojnë se është e njohur që ushtrimet kanë një efekt pozitiv në shëndetin e enëve të gjakut. Ndër të tjera, përmirëson funksionin endotelial, rreshtimin e brendshëm të enëve të gjakut, elasticitetin arterial dhe reagimin e enëve të vogla të gjakut.
"Megjithatë, vlerësimet e fundit globale tregojnë se rreth 31 përqind e të rriturve në mbarë botën nuk i përmbushin rekomandimet për aktivitet fizik, duke treguar nevojën për të eksploruar mundësi shtesë ose alternative për ata që e kanë të vështirë të angazhohen në ushtrime të rregullta", deklarojnë autorët.
Ngjashëm me ushtrimet, ekspozimi ndaj ujit të nxehtë rrit rrjedhjen e gjakut dhe ndikon në rreshtimin e brendshëm të enëve të gjakut, të cilat mund të shkaktojnë ndryshime që përmirësojnë funksionin e tyre. Hulumtimet e mëparshme tek të rriturit e rinj dhe të shëndetshëm kanë treguar se banjat e rregullta të nxehta mund të përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut, të zvogëlojnë ngurtësinë arteriale dhe t'i ndihmojnë ato të zgjerohen.
"Këto rezultate sugjerojnë se ekspozimi ndaj ujit të nxehtë mund të ketë efekte në enët e gjakut të ngjashme me ushtrimet, por mungojnë prova tek të rriturit më të moshuar me faktorë rreziku për sëmundje kardiovaskulare të cilët nuk janë në gjendje të angazhohen në forma të rregullta ushtrimesh", deklarojnë studiuesit.
Si u krye studimi?
Studimi përfshinte 25 të rritur mbipeshë ose obezë të moshës 45 deri në 70 vjeç. Mosha mesatare e pjesëmarrësve ishte 59 vjeç. Secili pjesëmarrës iu nënshtrua dy testeve të ndryshme në rend të rastësishëm, me të paktën 72 orë pushim midis tyre.
Gjatë një testi, pjesëmarrësit u ulën deri në gjoks në ujë të ngrohur në 40°C për 30 minuta. Në testin tjetër, ata ngisnin biçikletën me një biçikletë stërvitjeje me një intensitet të moderuar për 30 minuta, me përpjekjen që korrespondonte me 60 deri në 70 përqind të rrahjeve të tyre maksimale të zemrës.
Gjatë të dy testeve, u monitoruan rrahjet e zemrës, presioni mesatar arterial dhe temperatura e trupit të tyre bazë. Studiuesit monitoruan gjithashtu enët e vogla të gjakut në lëkurë duke përdorur një metodë jo invazive të quajtur tomografia optike e koherencës (OCT).
Rezultatet treguan se, krahasuar me ushtrimet, seanca me ujë të nxehtë çoi në rritje më të mëdha të diametrit të enëve të gjakut, rrjedhjes së gjakut, shpejtësisë së gjakut dhe numrit të enëve të vogla të gjakut përmes të cilave u regjistrua rrjedhja. Imazhet e parakrahëve të pjesëmarrësve pas banjës së nxehtë treguan gjithashtu rritje të rrjedhjes së gjakut përmes rrjetit të enëve të vogla të gjakut.
Banja e nxehtë çoi gjithashtu në një rritje më të madhe të temperaturës së trupit bazë dhe një rënie më të madhe të presionit sistolik dhe diastolik të gjakut. Nga ana tjetër, ushtrimet, siç pritej, shkaktuan një rritje më të madhe të rrahjeve të zemrës.
Studiuesit besojnë se ndryshimet më të theksuara pas banjës ka të ngjarë të jenë për shkak të një kombinimi të ngrohjes direkte të lëkurës dhe ngrohjes më të madhe të të gjithë trupit.