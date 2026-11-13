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Moti i ftohtë dhe temperaturat më të ulëta po vijnë, dhe një mjeke e përgjithshme ka shpjeguar se si temperaturat e ulëta ndikojnë në trupin e njeriut.
Dr. Claire Agathou, e cila punon në Spitalin Wellington të Londrës, ka nxjerrë në pah pesë ndryshime kryesore që ndodhin në trup dhe ka dhënë këshilla praktike për të qëndruar të shëndetshëm gjatë muajve të ftohtë, shkruan The Independent.
Sistemi imunitar
Moti i ftohtë krijon kushte të favorshme për përhapjen e viruseve. "Viruset mbijetojnë dhe qarkullojnë më lehtë në ajër të ftohtë dhe të thatë, dhe ne kalojmë më shumë kohë brenda, gjë që rrit kontaktin e ngushtë dhe transmetimin e infeksionit", shpjegon Agathou, transmeton Klankosova.tv.
Sistemi kardiovaskular
"Moti i ftohtë shkakton vazokonstriksion, ose ngushtim të enëve të gjakut, veçanërisht në duar, këmbë dhe lëkurë, të cilat mund të rrisin presionin e gjakut dhe të rrisin rrahjet e zemrës", thotë Agathou, duke shtuar se njerëzit që kanë pasur një atak në zemër, ata me hipertension, sëmundje të zemrës ose diabet, si dhe duhanpirësit, janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj këtyre ndryshimeve.
Sistemi i frymëmarrjes
"Ajri i ftohtë dhe i thatë mund të irritojë rrugët e frymëmarrjes dhe të shkaktojë bronkospazëm, që është një shtrëngim i papritur i muskujve në rrugët e frymëmarrjes. Kjo mund të shkaktojë ngushtësi në gjoks, gulçim ose kriza kolle, veçanërisht kur largohet papritur nga një dhomë e ngrohtë në të ftohtë", thotë Agathou.
Njerëzit me sëmundje kronike të mushkërive, të tilla si astma ose sëmundja kronike obstruktive pulmonare, janë veçanërisht në rrezik sepse i ftohti mund t'i përkeqësojë ndjeshëm simptomat e tyre.
Lëkura
"Kushtet e dimrit janë një shkaktar klasik për ekzemën", thotë Agathou. "Ajri i ftohtë është i thatë, dhe ngrohja e brendshme gjithashtu e than ajrin, dhe kombinimi i këtyre efekteve dobëson barrierën mbrojtëse të lëkurës. Rezultati është humbja më e madhe e lagështisë dhe shfaqja e zonave të irrituara dhe të inflamuara në lëkurë."
Edhe njerëzit që nuk kanë ekzemë të rëndë mund të përjetojnë përkeqësime, siç është lëkura jashtëzakonisht e thatë, kruarja dhe inflamacioni. Temperaturat e ftohta janë gjithashtu një shkaktar i zakonshëm për sindromën Raynaud, një gjendje në të cilën enët e vogla të gjakut në gishtat e duarve dhe të këmbëve reagojnë tepër ndaj të ftohtit, duke bërë që ato të ngushtohen përkohësisht. Kjo çon në një ndryshim në ngjyrën e lëkurës; gishtat mund të bëhen të bardhë, pastaj blu, pastaj të kuq, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Dhimbje dhe ngurtësim i kyçeve
"Njerëzit kanë tendencë të jenë më pak aktivë në dimër, dhe mungesa e lëvizjes mund të rrisë dhimbjen e kyçeve, veçanërisht me artritin", paralajmëron mjeku, duke shtuar se shumë pacientë me osteoartrit, artrit reumatoid ose gjendje kronike të dhimbjes shpesh raportojnë simptoma të përkeqësuara gjatë dimrit. Përveç kësaj, dihet që moti i ftohtë i bën mbaresat nervore më të ndjeshme, gjë që mund të amplifikojë sinjalet e dhimbjes.
Këshilla kryesore shëndetësore
Dr. Agathou gjithashtu ofron disa rekomandime praktike për ditët e ftohta. "Është shumë e rëndësishme të qëndroni ngrohtë dhe të visheni me shtresa. Disa shtresa të holla e ruajnë nxehtësinë më mirë se një shtresë e trashë", thotë ajo. Ajo gjithashtu këshillon të mbuloni kokën dhe krahët, pasi shumë nxehtësi humbet përmes tyre.
Ajo gjithashtu thekson rëndësinë e hidratimit. "Shumë njerëz mendojnë se nuk kanë nevojë për aq shumë ujë gjatë muajve të ftohtë, por hidratimi është çelësi. Lëngjet mbështesin imunitetin dhe nivelet e energjisë", thotë ajo, duke shtuar se një dietë e shëndetshme është gjithashtu thelbësore, me sasi të mjaftueshme proteinash dhe vitaminë D.
Ajo gjithashtu rekomandon aktivitet fizik.