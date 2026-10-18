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Arsim Jashari, ish-ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka rrëfyer në emisionin “Sol” në Klan Kosova për rrugëtimin e tij, vendimin për t’iu bashkuar luftës dhe përvojat që nga ajo periudhë e deri më sot.
Ai tregoi se vendimin për t’u bërë pjesë e UÇK-së e mori kur ishte vetëm 19 vjeç, i ndikuar edhe nga ngjarjet e rënda të kohës, veçanërisht nga sulmi ndaj familjes së Adem Jasharit, të cilin e kishte parë në televizion.
“Kam thënë, ose më mirë të futem për liri, ose të vdes i poshtëruar në robëri”, rrëfeu Jashari.
Ai theksoi se vullneti i tij ishte aq i madh, saqë asgjë nuk mund ta kthente prapa nga vendimi i marrë.
Gjatë rrëfimit në “Sol”, Jashari foli edhe për mënyrën se si e priti familja vendimin e tij për t’u bërë pjesë e UÇK-së, si dhe për shumë përjetime të tjera nga ajo periudhë e deri në ditët e sotme.
Ndiqni rrëfimin e plotë: