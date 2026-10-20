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Gjatë dy javëve të fundit, një studiues i sigurisë kibernetike vëzhgoi një haker që flet gjuhën kineze, teksa depërtonte në faqet e internetit të më shumë se 100 kompanive.
Megjithatë, hakeri nuk kreu pothuajse asnjë pjesë të punës.
Në vend të kësaj, krimineli kibernetik ia delegoi pothuajse të gjithë procesin e sulmeve inteligjencës artificiale, duke ngarkuar agjentë të AI-së që të kalonin orë të tëra duke eksploruar dhe depërtuar në mënyrë autonome në faqet e synuara. Këtë e bëri të ditur Snorre Fagerland, studiues kryesor i kërcënimeve në kompaninë e sigurisë kibernetike "NorForge".
Në një raport të vënë në dispozicion të agjencisë Reuters përpara publikimit të tij të hënën, Fagerland deklaroi se ky haker ishte një nga disa individë që ai zbuloi ndërsa skanonte internetin për instanca të ekspozuara aksidentalisht të "Cairn" – një platformë e inteligjencës artificiale me burim të hapur (open-source), e cila përdoret shpesh nga hakerët për zgjidhjen e problemeve. Duke filluar rreth datës 2 tetor, Fagerland gjeti rreth dy duzina instanca të "Cairn" që përdoreshin për aktivitete keqdashëse. Kjo i mundësoi atij të vëzhgonte fshehurazi veprimet e kriminelëve kibernetikë, ndërsa ata lëshonin mjetet e tyre të inteligjencës artificiale në hapësirën digjitale.
Raporti i Fagerland-it mbi hakerin që flet kinezisht nuk i përmendte emrat e viktimave, por Reuters arriti t'i identifikonte ato duke shqyrtuar në mënyrë të pavarur aktivitetin e hakerit në platformën "Cairn".
Në një kohë kur shtohet shqetësimi lidhur me fuqinë e mjeteve autonome të inteligjencës artificiale, Fagerland theksoi se gjetja e tij shërben si dëshmi reale se agjentët e AI-së, të disponueshëm në treg, mund të kryejnë ndërhyrje komplekse nga fillimi deri në fund pa ndërhyrjen e njeriut. Kjo rrit ndjeshëm kapacitetet e një individi të vetëm me qëllime keqdashëse.
"Tani jemi në një botë të re," u shpreh Fagerland.
Reuters nuk mundi të përcaktonte nëse këto ndërhyrje çuan në nxjerrjen e paautorizuar të të dhënave.
Kompania Deere i tha Reuters-it se kishte ndërmarrë "masat e nevojshme korrigjuese" pas incidentit dhe se "nuk ka asnjë tregues që është aksesuar ndonjë informacion i ndjeshëm". SharkNinja deklaroi se sulmi kishte prekur një faqe interneti të veçantë, e cila përmbante vetëm informacione për mbështetjen e produkteve, dhe se kërcënimi ishte neutralizuar. Cummins deklaroi se po "heton raportimin për një sulm të mundshëm kibernetik ndaj një faqeje interneti që menaxhohet nga një prej ofruesve tanë të jashtëm."
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Dy biznese të tjera më të vogla pranuan gjithashtu se ishin prekur nga sulmi. Viktimat e tjera, të përmendura në të dhënat e Cairn, nuk u përgjigjën mesazheve, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Një nga hakerët që vëzhgoi Fagerland vodhi një sasi të madhe të dhënash të kartave të kreditit. Një tjetër u përpoq të përdorte agjentë të inteligjencës artificiale (IA) për të vjedhur një platformë shkëmbimi kriptomonedhash. Hakeri që fliste kinezisht ishte më aktiv dhe më efikas. Duke filluar nga 25 shtatori, ai lëshoi "ushtrinë" e tij të inteligjencës artificiale kundër faqeve të tregtisë elektronike në SHBA, Kanada, Australi dhe Japoni.
Udhëzimet e tyre ishin të shkurtra dhe koncize, duke përshkruar taktikat e preferuara të ndërhyrjes në më pak se 100 karaktere kineze. Deri në fund të javës së kaluar, agjentët e tyre kishin tentuar të hynin në më shumë se 1.200 faqe interneti. Ndërhyrjet e suksesshme kërkonin zakonisht rreth 23 orë përpjekje të vazhdueshme për të gjetur dobësi në sisteme. Fagerland vlerësoi se kjo fushatë – e cila dukej se përdorte një kombinim të modelit DeepSeek (nga Kina) dhe Claude Code (nga Anthropic) – kishte konsumuar "shenja" (tokens) me vlerë rreth 5.000 dollarë, që i bie afërsisht 50 dollarë për çdo ndërhyrje të suksesshme.