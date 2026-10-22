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Një ngjarje e cila ndodhi pasditen e së martës e ka tronditur Skenderajn.
Biznesmeni nga Likoci, Raif Aliu, humbi jetën në vendin e punës në Drenas.
47-vjeçari kishte pësuar lëndime të lënda, nga të cilat nuk arriti të shpëtonte.
Për rastin tragjik detaje ka dhënë korrespodenti i Klan Kosovës, Urall Boshnjaku.
Ai tha se shkaqet e vdekjes së biznesmenit pritet të përcaktohen pasi të kryhet raporti i autopsisë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore.
"Ai isahte dërguar për trajtim emergjent në Korroticë të Epërme ku kishte marrë trajtimin fillestar. Ai kishte arritur aty në orën 16:01, derisa pas 27 minutash pranie aty, kishte humbur jetën pasi ishte lënduar rëndë në vendin e tij të punës. Ende nuk dihen saktësisht rrethanat e plota se si ka ndodhur incidenti", tha Boshnjaku.
Ndiqeni deklarimin e tij: