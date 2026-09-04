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Pak kohë më parë, vajza e Shyhrete Behlulit, Engjëllusha, u bë nënë, dhe këngëtarja e famshme zbuloi se ka qenë pothuajse gjatë tërë kohës me të bijën.
“Engji u ba nanë. E vërtetë me Engjin kemi nejtë tan sezonin. S’ju rrej, e kom pasë shumë ngarkesë Engjin se e ka pasë qysh e ka pasë punën, e kqyrsha, ajo fluturojke”, ka thënë Behluli në Prive Summer.
Më pas, Behluli ritheksoi kënaqësinë e të bërit gjyshe e që për të është e gjashta herë.
“Po, gjyshe është mirë me u ba, se bahen vjet. Njerëzit për qata mundohen me i martu fëmijët, me ba nipa e mbesa se ajo ështëk ënaqësi për secilin prind”.