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Banori i Big Brother VIP Kosova 5, Nichi ka shprehur pëlqimin e tij ndaj Kledjës, por kjo e fundit duket se nuk ndan të njëjtat ndjenja.
Gjatë një bisede me Bejtën, ku po diskutonin për Nichin, Kledja u shpreh se ai ende nuk e ka kuptuar që ajo nuk është e interesuar për të.
“Domethënë ai nuk e ka kuptuar që nuk më pëlqen”, tha Kledja.
Ndërkohë, Bejta reagoi duke i thënë se Nichi e ka kuptuar këtë gjë, por nuk dëshiron të dorëzohet.
“Po e ka kuptuar, por nuk do të dorëzohet”, iu përgjigj Bejta.
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