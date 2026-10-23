Lajmet e fundit
Për shkak se mbrojtja nuk është pajisur me shkresa të lëndës, ka dështuar seanca fillestare të premten në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në rastin ku Miljojko Gjorgjeviq akuzohet se në cilësinë e komandantit të Repartit Policor në Komunën e Zveçanit, ka kryer krime lufte në Zveçan më 1998-1999.
Prokurori special Ilir Morina tha se nga zyra e prokurores Florije Shamolli e cila është prokurore e rastit, kanë bërë përpjekje të vazhdueshme që të dorëzohen shkresat e lëndës, për çka edhe kryetari i trupit gjykues, Kushtrim Shyti ëshë njoftuar me këtë situatë sepse nuk është lajmëruar avokati, raporton Betimi për Drejtësi, transmeton Klanksovoa.tv.
Kurse, avokati i Gjorgjeviqit, Predrag Miljkoviq tha se adresa e zyrës së tij është në ueb-faqe të Odës së Avokatëve, andaj sipas tij, shkresat mund t’i dorëzohen përmes Postës.
Ai tha se ekziston edhe mundësia e dorëzimit të shkresave përmes e-mailit, sikurse i pranon vendimet e Gjykatës, andaj ashtu mund t’i pranojë edhe provat.
“Aktakuza është paraqit më 11.10.2026, e kam pranuar një e-mail nga Prokuroria në gjuhën angleze, ku thuhet që të vij më 21 në ora 13:15. Unë kam ngarkesa të tjera lidhur me gjykimet, nga ana tjetër- nuk jam i obliguar të shkoj në Prokurori për shkresa të lëndës. E kundërshtoj mbajtjen e seancës”, tha Miljkoviq.
Gjykatësi Shyti e pyeti se a ka pranuar e-mail nga zyra e kryetarit të trupit gjykues, por që avokati deklaroi se kishte cështje të tjera.
Në fund, Gjykata aprovoi kërkesën e mbrojtjes për shtyrjen e seancës, derisa e radhës u caktua më 2 nëntor.
Prokurori Morina tha se nuk ka qenë praktikë që avokatëve t’iu dërgohen me postë shkresat dhe aktakuza, marrë parasysh se kemi të bëjmë me ndjeshmëri të rastit.
Ai tha se mbrojtësi nuk ka kërkuar që t’i dërgohen fizikisht, në të kundërtën do t’i dorëzoheshin sot përmes shoferit të Prokurorisë.
Prezent në seancë ishte prokurori special Ilir Morina, i akuzuari Gjorgjeviq dhe mbrojtësi i tij- avokati Predrag Miljkoviq. Po ashtu, të dëmtuarit: Afrim, Avni dhe Mejreme Peci, si dhe mbrojtësi i viktimave Muhamet Pervetica.
Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 11 tetor 2026, ka ngritur aktakuzë kundër Miljojko Gjorgjeviqit, i cili akuzohet për krime lufte kundër popullatës civile gjatë viteve 1998–1999 në Kosovë.
Sipas aktakuzës Gjorgjeviq në cilësinë e komandantit të Repartit Policor në Komunën e Zveçanit, akuzohet se në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të forcave policore të strukturave të shtetit serb dhe nën përgjegjësi individuale e komanduese, ka kryer vrasje, trajtim çnjerëzor, frikësim, shkatërrim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullatës civile shqiptare.