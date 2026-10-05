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Takimi mes kryeministrit Albin Kurti, dhe kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza, është shtyrë për pak, njofton Klan Kosova.
Takimi ishte paralajmëruar të mbahej pas orës 12:00, ndërsa pritet të zhvillohet më vonë gjatë ditës.
Kjo pasi që të dy ndodhen momentalisht në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, e cila po mbahet.
Ndërkohë, temë e diskutimit mes dy liderëve pritet të jetë miratimi i projektligjit për Dhomat e Specializuara, si dhe çështja e zgjedhjes së presidentit.
Kuvendi tashmë ka miratuar në lexim të parë projektligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, ndërsa pritet të shihet nëse ai do të kalojë edhe në leximin e dytë./Klankosova.tv