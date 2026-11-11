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Mbledhja e sotme e Komisionit hetimor parlamentar për vrasjen e Arlinda Zekajt është shtyrë për në orën 12:00.
Takimi ishte planifikuar të mbahet në orën 09:00.
Për shtyrjen e mbledhjes njoftoi kryetari i komisionit, Burim Ramadani, raporton KP, transmeton Klankosova.tv.
“Do të iu njoftojmë se në orën 12:00 do të mblidhemi sërish sot, pra një orë para seancës dhe do të vazhdojmë e pikat e rendit të ditës, kemi edhe zgjedhjen e ekspertëve të jashtëm”, tha Ramadani.
Ai nuk dha arsye për shtyrjen e mbledhjes.