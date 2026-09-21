Lajmet e fundit
Bileta e autobusit në linjën Gjakovë-Prishtinë është shtrenjtuar për 20 për qind, nga 5 në 6 euro.
Rritja e çmimit është bërë një shpenzim shtesë për udhëtarët, në një kohë kur, sipas tyre, kostot e jetesës po rriten vazhdimisht.
Nga kompania transportuese kanë thënë se vendimi për rritjen e çmimit ishte i domosdoshëm, duke e lidhur atë me rritjen e kostove, veçanërisht të derivateve.
Kompania, e cila operon që nga viti 1989, ka theksuar se në raste të ndryshme ka liruar nga pagesa kategori të caktuara.
Ndërkohë, Shoqata e Transportit Rrugor të Udhëtarëve ka kërkuar ndërhyrjen e shtetit për uljen e kostove të transportit, përfshirë heqjen e akcizës për karburantet.