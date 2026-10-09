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Gjatë ditës së enjte u bë e ditur se një AK-47, 119 fishekë dhe pajisje ushtarake janë gjetur në një shtëpi të pabanuar në Dren të Leposaviqit.
Gazetari korrespodent i Klan Kosova, Urall Boshnjaku në emisionin “Ora Shtatë” tha se nuk dihet nëse ky armatim është pas rastit “Banjska” apo para tij, transmeton Klankosova.tv.
Pos tjerash, Boshnjaku shpjegoi se në fshatra të thella të veriut të vendit vazhdimisht po gjendet armatim.
“Në Republikën e Kosovës dyshohet se është futur pas luftës”, tha ai ndër të tjera.