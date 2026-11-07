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Një aheng familjar në fshatin Gjurkovc të Shtimes ka përfunduar me konfiskimin e një arme zjarri, pasi një 30-vjeçar dyshohet se ka shtënë disa herë në ajër.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti ka ndodhur më 7 nëntor 2026, ndërsa i dyshuari me inicialet A.I. posedonte leje valide për mbajtjen e armës.
Gjatë veprimeve policore, si prova materiale janë sekuestruar një pistoletë me karikator, 30 fishekë dhe tri gëzhoja.
Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka vendosur që i dyshuari, pas intervistimit, të lirohet në procedurë të rregullt hetimore.