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Një 35-vjeçar nga Poterqi i Epërm i Klinës, i cili dyshohet se më 6 shtator i vuri flakën motrës së tij të paralizuar dhe sulmoi rëndë nënën, ishte vlerësuar vite më parë nga ekspertët si person që paraqiste rrezik për veten dhe të tjerët.
Kiks Kosova zbuloi se para tragjedisë, B.Z. kishte një histori të dokumentuar të dhunës ndaj familjarëve, ndërsa ndaj tij ishin marrë edhe vendime për trajtim të detyrueshëm psikiatrik me ndalim.
Më 16 prill 2024, sipas aktgjykimit, B.Z. kishte sulmuar nënën e tij, atëherë 79-vjeçare, duke e goditur edhe pasi ajo ishte rrëzuar në dysheme. Gruaja kishte pësuar, ndër të tjera, edhe thyerje të brinjëve.
Gjatë kësaj procedure, tek B.Z. ishte konstatuar psikoza paranoide F20. Eksperti kishte vlerësuar se ai duhej të ishte vazhdimisht nën monitorim psikiatrik dhe terapi.
Më 7 gusht 2024, Gjykata Themelore në Pejë – Dega në Klinë, i shqiptoi masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim, e cila sipas aktgjykimit duhej të ekzekutohej në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë.
Por, dhuna u përsërit.
Më 27 korrik 2025, sipas aktgjykimit, B.Z. e goditi motrën e tij, G.Z., dhe më pas e hodhi nga dritarja e katit të dytë. Ajo pësoi lëndime të rënda dhe mbeti e palëvizshme.
Në një vlerësim të mëvonshëm, eksperti deklaroi se B.Z. “paraqet rrezik edhe për vetveten si dhe për rrethin”, ndërsa masën e trajtimit me ndalim në institucion e konsideronte të domosdoshme.
Kiks Kosova zbuloi se vetëm katër ditë para tragjedisë së 6 shtatorit, një tjetër vendim për trajtimin e detyrueshëm të B.Z. me ndalim ishte bërë i ekzekutueshëm.
Sipas Gjykatës, vendimi u bë i ekzekutueshëm më 2 shtator 2026. Por, më 6 shtator, 35-vjeçari ndodhej ende në shtëpi.
Atë mbrëmje, ai dyshohet se i vuri flakën shtratit ku ndodhej motra e tij e paralizuar. G.Z. pësoi djegie të rënda dhe ndërroi jetë një ditë më vonë në QKUK.
B.Z. dyshohet se të njëjtën ditë sulmoi edhe nënën e tij, tashmë 81-vjeçare, duke e goditur disa herë me një gur relativisht të madh në kokë dhe fytyrë. Ajo mbeti në gjendje të rëndë shëndetësore.
Por, hulumtimi i Kiks Kosovës nxori në pah edhe një boshllëk prej katër ditësh në zbatimin e vendimit.
Gjykata tha se aktgjykimi i plotfuqishëm ishte dërguar më 2 shtator dhe se Qendra e Shëndetit Mendor në Pejë ishte e njoftuar për vendimin para tragjedisë. Megjithatë, sipas të njëjtës Gjykatë, Qendra e pranoi aktgjykimin më 8 shtator – dy ditë pas ngjarjes.
Instituti i Psikiatrisë Forenzike, ndërkaq, i tha Kiks Kosovës se B.Z. nuk figuron i regjistruar në evidencat për ekzaminim psikiatrik dhe trajtim të detyruar psikiatrik, ndërsa aktvendimet për trajtimin e tij figurojnë të pranuara pas tragjedisë.
Avokati i B.Z., Fisnik Merlaku, tha se pas skadimit të afatit të paraburgimit, 35-vjeçari ishte trajtuar në liri. Ai tha se kishte marrë edhe informacione jozyrtare nga familjarët se B.Z. për një periudhë nuk kishte përdorur terapinë, pretendim që Kiks Kosova nuk ka mundur ta konfirmojë në mënyrë të pavarur.
Spitali i Pejës nuk dha të dhëna individuale për trajtimin e B.Z., duke u thirrur në privatësinë dhe konfidencialitetin e pacientit. Institucioni sqaroi se, në rastet kur trajtimi lidhet me një vendim gjyqësor, vepron në përputhje me obligimet që burojnë nga vendimi dhe legjislacioni në fuqi.
Për rastin foli edhe neuropsikiatri Sami Rexhepi. Ai vlerësoi se, duke marrë parasysh gjendjen dhe shkallën e rrezikut, B.Z. duhej të trajtohej për një kohë më të gjatë nën mbikëqyrje institucionale dhe se nuk ishin plotësuar kushtet që trajtimi të vazhdonte vetëm në shtëpi.
Sipas Rexhepit, nëse Instituti i Psikiatrisë Forenzike nuk kishte kapacitete për pranimin e tij, duhej të gjendej një masë alternative për trajtimin dhe mbikëqyrjen e 35-vjeçarit.
Sipas burimeve të Kiks Kosovës, B.Z. dyshohet se figuron me gjithsej 11 vepra penale. Policia nuk dha detaje për historikun e tij, duke u thirrur në mbrojtjen e të dhënave personale.
Kiks Kosova nuk gjeti një përgjigje të plotë se çfarë veprimesh konkrete u ndërmorën nga 2 shtatori, kur vendimi për trajtimin me ndalim u bë i ekzekutueshëm, deri më 6 shtator, kur ndodhi tragjedia.
Për të sqaruar përgjegjësitë institucionale dhe mënyrën se si duhej të zbatohej vendimi, Kiks Kosova iu drejtua edhe Ministrisë së Shëndetësisë.
Deri në publikimin e këtij artikulli, Ministria nuk ka kthyer përgjigje. Kiks Kosova mbetet në pritje të saj.