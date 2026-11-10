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Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani ka shprehur sërish kundërshtimin e tij ndaj disa dispozitave të Kodit Civil, duke veçuar paragrafin që mundëson regjistrimin e bashkësive civile mes personave të së njëjtës gjini.
I ftuar në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Rrahmani kritikoi edhe qëndrimet e kryeministrit Albin Kurti për këtë çështje, duke thënë se nuk pajtohet me atë që ai e konsideron emancipim.
“Kryeministri Albin Kurti beson se kjo është një vlerë, është emancipim. Unë mendoj ndryshe, sepse Zoti i ka krijuar burrin dhe gruan, e kështu ekziston bota”, u shpreh Rrahmani.
Ai tha se Kodi Civil është i domosdoshëm, por sipas tij, disa nga dispozitat e përfshira në të duhet të ndryshohen para miratimit.
Rrahmani pretendoi se mbi 95 për qind e dispozitave të Kodit Civil janë ligje ekzistuese, ndërsa kundërshtimet e tij lidhen kryesisht me rregullimin e bashkësive civile.
“Unë jam duke diskutuar me shumë avokatë e njohës të fushës juridike, të cilët kanë shumë vërejtje profesionale e juridike. Është e domosdoshme të kemi Kodin Civil, por pjesët që ne i kundërshtojmë mendojmë se janë më të dëmshme sesa të mos kalojë komplet Kodi”, deklaroi ai.
Ai ngriti kundërshtime edhe për dispozitat që lidhen me adoptimin e fëmijëve, duke pretenduar se në rastet kur një çift i të njëjtës gjini adopton një fëmijë, shteti duhet të ndërhyjë për ta marrë atë në mbrojtje.
"Neni 1138, paragrafi i dytë, ky lejohet regjistrimi i bashkësive civile mes burrit burrë dhe gruaja me gru. Ka pjesë tjerët, ku lejohet adaptimi i fëmijëve nga një person. Ka edhe çështje tjera që duhet me u përmirësu, për me kalu ky Kod.
Nëse një çift i të njëjtës gjini, ka birësu fëmijën, e ka bërë jashtëligjshëm dhe shteti duhet t’ia marrë fëmijën. Kjo është sigurim i mirëqenies së fëmijës.”