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Policia e Kosovës e ka prangosur një shtetase të Shqipërisë në Aeroportin e Prishtinës.
“Kapja” e saj ka ndodhur pasi dyshohet se ajo ka tentuar të udhëtojë me një dokument të falsifikuar të një personi tjetër.
Sipas raportit policor, e njëjta është dërguar në mbajtje.
“ANP. Adem Jashari / 13.09.2026 – 12:40. Është arrestuar e dyshuara femër shtetase e Shqipërisë pasi ka tentuar të udhëtoj me një dokument të falsifikuar të një personi tjetër. Me vendim të prokurorit e dyshuara është dërguar në mbajtje, ndërsa dokumenti është sekuestruar.”, thuhet në raportin 24-orësh. /Klankosova.tv