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Policia e Kosovës ka njoftuar se e ka ndaluar një person në pikën kufitare të Hanit të Elezit.
Rasti ka ndodhur në mesnatën e së dielës, derisa shtetasi i huaj është shoqëruar në polici, nën dyshimet se ka falsifikuar dokumentin.
“Është shoqëruar i dyshuari mashkull shtetas i huaj, pasi që dyshohet se kishte falsifikuar polisën e sigurimit kufitare të R. Kosovës.”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës.
Sipas forcave të rendit, rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante. /Klankosova.tv